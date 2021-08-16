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Улицы Кабула опустели, а в аэропорту - хаос из-за толп желающих покинуть Афганистан

Киев  •  УНН

 • 90315 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Улицы Кабула стали пустынными на следующий день после того, как бойцы "Талибана" без боя захватили столицу Афганистана, но аэропорт был забит сотнями мирных жителей, пытавшихся бежать, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата:

“Улицы Кабула были пустынны рано утром в понедельник, на следующий день после того, как повстанцы "Талибана" без боя захватили столицу Афганистана, но аэропорт был забит сотнями мирных жителей, пытавшихся бежать”, — говориться в сообщении.

Детали

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как сотни людей бегут с багажом к безопасному терминалу аэропорта.

Отмечается, что американские войска, дислоцированные в аэропорту для обеспечения эвакуации американских войск, открыли огонь в воздух, чтобы удержать сотни мирных жителей, выбегающих на взлетно-посадочную полосу, чтобы попытаться сесть на самолет.

“Толпа вышла из-под контроля. Стрельба была произведена только для того, чтобы разрядить хаос”, — сказал по телефону официальный представитель США.

Дополнение

В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “последующие несколько дней”.

Позже талибы заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле.

Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и группировка ожидает полной передачи власти.

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