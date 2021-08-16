Кулеба об эвакуации из Кабула: у нас там есть борт, который не может вылететь

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“Сейчас у нас на повестке дня вопрос завершения эвакуации наших граждан, которые хотят вернуться. Мы будем готовы брать на свободные места граждан иностранных государств, в том числе граждан Афганистана, как мы это уже сделали во время ночного рейса. Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится и который не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет вылететь, но сможет ли новый украинский самолет туда прибыть — это пока вопрос без ответа, ответ будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане”, — сказал министр.

“Сейчас ситуация в аэропорту Кабула — критическая, и пока самолет вылететь не может... Если в Кабуле ты сейчас откроешь дверь самолета — у тебя за 2 секунды будет полный салон, и люди будут лежать, и это будет непонятно кто”, — добавил Кулеба.

Детали

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что некоторые СМИ распространяют информацию, что МИД кому-то не предлагает эвакуацию из Афганистана. По его словам, это — “абсолютная манипуляция”.

Ранее

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек.

По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы. Однако, в аэропорту — хаос из-за толпы желающих покинуть страну.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Как сообщили сегодня в международном аэропорту “Борисполь” — там продолжается оформление граждан, ночью прибывших самолетом из Кабула. В частности, решается вопрос по оформлению и дальнейшему пребыванию на территории Украины граждан Афганистана.