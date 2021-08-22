Літак з евакуйованими українцями з Кабула приземлився в “Борисполі”

Деталі

Літак із евакуйованими українцями та іноземцями з Кабулу вилетів 21 серпня, а приземлився в Києві сьогодні вранці.

Літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ евакуйовує громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади Талібану. Кількість евакуйованих громадян поки що невідомий.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський 16 серпня заявив, що з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба потім заявив, що в Афганістані є ще один борт, який має евакуювати наших громадян з країни. Однак він не може вилетіти через складну ситуацію в аеропорту Кабула.

УНН інформував, що Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану понад 150 українських громадян. Наразі відпрацьовується два плани щодо їхнього вивезення. Зокрема: вивіз громадян на літаку, який вже перебуває в аеропорту Кабула, та евакуація літаком Міністерства оборони України, який вилетів сьогодні з Києва.