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Евакуація українців з Афганістану: до Кабула вилетів український літак, МЗС загалом відпрацьовує два плани

Евакуація українців з Афганістану: до Кабула вилетів український літак, МЗС загалом відпрацьовує два плани

Київ • УНН

 • 26006 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану понад 150 українських громадян. Наразі відпрацьовується два плани щодо їхнього вивезення. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментар якого є в розпорядженні УНН.

Цитата:

“Загалом понад 150 українців, членів їхніх родин та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими із Афганістану. МЗС разом із причетними відомствами працює над створенням умов для їхньої безпечної евакуації. Відпрацьовуємо два плани: вивіз громадян на літаку, який вже знаходиться в аеропорту Кабула, та евакуація літаком Міністерства оборони України, який відлетів сьогодні з Києва”, — повідомив Ніколенко.

Деталі

Зі слів дипломата, є безпосередні три завдання, які зараз вирішують українські дипломати:

  • безпечний коридор для доступу в аеропорт, де ситуація залишається частково неконтрольованою;
  • безпечна посадка людей на літак та його технічна підготовка;
  • отримання дозволу на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану.

“Евакуація розпочнеться, щойно будуть вирішені ці питання. Ми сподіваємося, що це відбудеться вже найближчим часом”, — сказав речник МЗС.

Евакуація українців з Кабулу

16 серпня Президент Володимир Зеленський заявив, що з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Кулеба заявив після цього, що в Афганістані є ще один борт, який має евакуювати наших громадян з країни. Однак він не може вилетіти через складну ситуацію в аеропорту Кабула.

Напередодні Кулеба повідомив, що, за останніми даними, 153 українці зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні з території Афганістану.

Додамо

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

В аеропорту Кабулу припинили літати комерційні рейси. 16 серпня в аеропорту спостерігався хаос через натовп охочих покинути країну. У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.

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