Уже 153 українці готові евакуюватися з Афганістану: хто серед охочих

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“Останні дані: 153 українців зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому. Це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України. Найважче зараз — це, щоб вони дісталися кабульського аеропорту”, — написав міністр.

Деталі

Кулеба додав, що інформація в соцмережах і окремих ЗМІ про “кинутих напризволяще державою” українців — це “брехня”. “З усіма, хто дає про себе знати, ми на постійному зв’язку. Знаємо, хто де знаходиться, знаємо, що прямої загрози життю громадян наразі немає... Держава працює щогодини над тим, щоб допомогти нашим громадянам. Допоможемо й іноземцям, але громадяни України — абсолютний пріоритет, тому що ми своїх не кидаємо", - додав він.

"Є кілька конкретних сценаріїв повернення, які нині втілюються в життя. З безпекових міркувань, не можу розповідати подробиці, але працюємо, щоб все вдалося”, — зазначив дипломат.

Додамо

Раніше сьогодні речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що в аеропорту Кабула знаходиться літак, який має вивезти українських громадян з Афганістану. Однак евакуація може розпочатися лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови.

Що було раніше

16 серпня Президент Володимир Зеленський заявив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.

За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив після цього, що в Афганістані знаходиться ще один український борт, який має евакуювати наших громадян з країни. Однак він не може вилетіти через складну ситуацію в аеропорту Кабулу.

Доповнення

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

В аеропорту Кабула припинили літати комерційні рейси. Напередодні в аеропорту спостерігався хаос через натовп охочих покинути країну.

У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.

Так, у ніч на 17 серпня американські військово-повітряні сили безпечно евакуювали близько 640 афганців з Кабула на вантажному літаку.