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Уже 153 украинца готовы эвакуироваться из Афганистана: кто среди желающих

Уже 153 украинца готовы эвакуироваться из Афганистана: кто среди желающих

Киев  •  УНН

 • 20514 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. По последним данным, уже 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении с территории Афганистана. Об этом в своем Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата:

"Последние данные: 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой. Это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, посещавшие родственников; бизнесмены и другие граждане Украины. Самое тяжелое сейчас - это, чтобы они добрались до кабульского аэропорта", - написал министр.

Детали

Кулеба добавил, что информация в соцсетях и отдельных СМИ о "брошенных на произвол судьбы государством" украинцах - это "ложь". "Со всеми, кто дает о себе знать, мы на постоянной связи. Знаем, кто где находится, знаем, что прямой угрозы жизни граждан пока нет... Государство работает ежечасно над тем, чтобы помочь нашим гражданам. Поможем и иностранцам, но граждане Украины - абсолютный приоритет, потому что мы своих не бросаем", - добавил он.

"Есть несколько конкретных сценариев возвращения, которые сейчас воплощаются в жизнь. С соображений безопасности, не могу рассказывать подробности, но работаем, чтобы все удалось", - отметил дипломат.

Добавим

Ранее сегодня пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти украинских граждан из Афганистана. Однако эвакуация может начаться только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия.

Что было ранее

16 августа Президент Владимир Зеленский заявил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек.

По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил после этого, что в Афганистане находится еще один украинский борт, который должен эвакуировать наших граждан из страны. Однако он не может вылететь из-за сложной ситуации в аэропорту Кабула.

Дополнение

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. Накануне в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну.

В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.

Так, в ночь на 17 августа американские военно-воздушные силы безопасно эвакуировали около 640 афганцев из Кабула на грузовом самолете.

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