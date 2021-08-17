Евакуація українців з Кабула досі не розпочалася: очікують на безпечні умови, готові летіти 120 людей

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. В аеропорту Кабула знаходиться літак, який має вивезти українських громадян з Афганістану. Однак евакуація може розпочатися лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментар якого є у розпорядженні УНН.

Цитата:

“В аеропорту Кабула знаходиться літак, який має вивезти наших громадян. Водночас, на території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Наразі дозволи видаються лише військовим літакам. Неконтрольованою також залишається ситуація і в самому аеропорту", - сказав речник МЗС.

Деталі

Так, зі слів дипломата, станом на ранок 17 серпня 120 громадянин України та члени їхніх родин виявили бажання евакуюватися із Афганістану. Йдеться про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами. З усіма підтримується зв’язок, зазначили в МЗС.

Як наголошують в українському зовнішньополітичному відомстві, наразі МЗС, посольства та причетні відомства докладають максимальних зусиль, аби вирішити питання вильоту літака з українцями “найближчим часом”.

“Пріоритет номер один — безпека. Евакуація розпочнеться лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови. Паралельно опрацьовуються й інші варіанти евакуації наших громадян”, — зазначив Ніколенко.

“Хочу запевнити, що Україна не залишить своїх громадян в Афганістані напризволяще. Ті українці, які знаходяться в країні і мають бажання повернутися, мають негайно повідомити про себе посольство в Таджикистані або Пакистані. Родичі можуть зателефонувати на "гарячу лінію“ МЗС. Тоді дипломати зможуть спланувати найбезпечніший варіант допомоги”, — додав він.

Що було раніше

16 серпня Президент Володимир Зеленський заявив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.

За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив після цього, що в Афганістані знаходиться ще один український борт, який має евакуювати наших громадян з країни. Однак він не може вилетіти через складну ситуацію в аеропорту Кабулу.

Додамо

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

В аеропорту Кабула припинили літати комерційні рейси. Напередодні в аеропорту спостерігався хаос через натовп охочих покинути країну.

У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.

Так, у ніч на 17 серпня американські військово-повітряні сили безпечно евакуювали близько 640 афганців з Кабула на вантажному літаку.

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