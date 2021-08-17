Эвакуация украинцев из Кабула до сих пор не началась: ожидают безопасные условия, готовы лететь 120 человек

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"В аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти наших граждан. В то же время, на территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов. Сейчас разрешения выдаются только военным самолетам. Неконтролируемой также остается ситуация и в самом аэропорту", - сказал представитель МИД.

Детали

Так, по словам дипломата, по состоянию на утро 17 августа 120 гражданин Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана. Речь идет об украинцах афганского происхождения и лицах, работающих по частным контрактам. Со всеми поддерживается связь, отметили в МИД.

Как отмечают в украинском внешнеполитическом ведомстве, на данный момент МИД, посольства и причастные ведомства прилагают максимальные усилия, чтобы решить вопрос вылета самолета с украинцами "в ближайшее время".

"Приоритет номер один - безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия. Параллельно прорабатываются и другие варианты эвакуации наших граждан", - отметил Николенко.

"Хочу заверить, что Украина не оставит своих граждан в Афганистане на произвол судьбы. Те украинцы, которые находятся в стране и хотят вернуться, должны немедленно сообщить о себе в посольство в Таджикистане или Пакистане. Родственники могут позвонить на "горячую линию" МИД. Тогда дипломаты смогут спланировать безопасный вариант помощи", - добавил он.

Что было ранее

16 августа Президент Владимир Зеленский заявил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек.

По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил после этого, что в Афганистане находится еще один украинский борт, который должен эвакуировать наших граждан из страны. Однако он не может вылететь из-за сложной ситуации в аэропорту Кабула.

Добавим

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. Накануне в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну.

В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.

Так, в ночь на 17 августа американские военно-воздушные силы безопасно эвакуировали около 640 афганцев из Кабула на грузовом самолете.