Эвакуация украинцев из Афганистана: в Кабул вылетел украинский самолет, МИД в целом отрабатывает два плана
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан. Сейчас отрабатывается два плана по их вывозу. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.
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"Всего более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. МИД вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для их безопасной эвакуации. Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, улетевшем сегодня из Киева", - сообщил Николенко.
Детали
По словам дипломата, есть непосредственные три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты:
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- безопасный коридор для доступа в аэропорт, где ситуация остается частично неконтролируемой;
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- безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка;
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- получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.
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"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет уже в ближайшее время", - сказал представитель МИД.
Эвакуация украинцев из Кабула
16 августа Президент Владимир Зеленский заявил, что из Афганистана первым украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.
Кулеба заявил после этого, что в Афганистане есть еще один борт, который должен эвакуировать наших граждан из страны. Однако он не может вылететь из-за сложной ситуации в аэропорту Кабула.
Накануне Кулеба сообщил, что, по последним данным, 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении с территории Афганистана.
Добавим
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.
В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.