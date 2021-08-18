Эвакуация украинцев из Афганистана: в Кабул вылетел украинский самолет, МИД в целом отрабатывает два плана

КИЕВ. 18 августа. УНН. Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан. Сейчас отрабатывается два плана по их вывозу. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.