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Третий эвакуационный самолет вывозит из Афганистана 79 украинцев

Третий эвакуационный самолет вывозит из Афганистана 79 украинцев

Киев  •  УНН

 • 15561 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Третий украинский эвакуационный самолет, который уже направляется в Украину, вывозит из Афганистана 79 граждан Украины и членов их семей. Об этом сообщил в понедельник, 23 августа, Президент Владимир Зеленский.

Цитата:

"Из Афганистана вылетел третий украинский самолет, который эвакуировал 103 человека. Среди них - 79 граждан Украины и членов их семей. Борт уже в безопасности и на пути домой", - написал Зеленский в Twitter.

Детали

Президент поблагодарил МИД за организацию этой операции.

Ранее

Президент Владимир Зеленский 16 августа заявил, что из Афганистана первым украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

Второй украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт "Борисполь". На борту находились 83 гражданина, 31 из которых - украинцы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 августа заявил, что очередной эвакуационный самолет из Афганистана уже направляется в Украину. Самолету удалось вывезти более 100 граждан.

Ранее УНН информировал, что Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан.

С # Афганистана вылетел третий украинский самолет, который эвакуировал 103 человека. Среди них - 79 граждан Украины и членов их семей. Борт уже в безопасности и на пути домой. Спасибо МИД за организацию этой операции. Украина не бросает своих в беде!

- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 23, 2021

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