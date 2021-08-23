Ще один евакуаційний борт повертається з Афганістану в Україну: на борту понад 100 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Черговий евакуаційний літак з Афганістану вже прямує до України. Літаку вдалось вивезти понад 100 українських громадян. Про це на саміті “Кримської платформи” заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один літак вилетів з Кабулу, і на його борту понад 100 українських громадян”, - сказав міністр.
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Президент Володимир Зеленський 16 серпня заявив, що з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.
Другий український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.
Раніше УНН інформував, що Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану понад 150 українських громадян.