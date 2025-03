Ситуація в Афганістані: таліби заявили, що заборонять евакуацію з Кабула після 31 серпня

Цитата

“Ми не допустимо жодної дії щодо евакуації після 31 серпня”, — сказав Муджахід.

Деталі

Він додав, що прихильники руху також “перекрили дорогу, що веде до міжнародного аеропорту Кабула, і пускають туди тільки іноземців”. При цьому раніше повідомлялося, що у столичний аеропорт можуть потрапити афганці, які мають відповідні документи для виїзду з країни.

“Те, що ми спостерігаємо в аеропорту Кабула, є болісним (видовищем), і американцям не слід закликати афганців покинути країну”, — прокоментував Муджахід ситуацію в аеропорту Кабула, з якого після захоплення талібами влади в Афганістані проводиться евакуація іноземних громадян, дипломатів і деяких афганців.

Муджахід додав, що таліби перекрили дорогу, що веде до аеропорту Кабула, і пускають туди тільки іноземців. “Ми закрили дорогу в аеропорт і пропускаємо тільки іноземців”, — сказав Муджахід.

Раніше

Як повідомив у вівторок заступник прес-секретаря Білого дому Ендрю Бейтс, з 14 серпня США разом з союзниками і партнерами вивезли з аеропорту Кабула приблизно 58,7 тис. осіб.

New: Roughly 21,600 people were evacuated from Kabul between 3 AM EDT on 8/23 and 3 AM EDT this morning.



Since 8/14, we’ve gotten approx. 58,700 people out. 63,900 people since the end of July.

— Andrew Bates (@ AndrewJBates46) August 24, 2021

Президент США Джо Байден, як очікується, протягом найближчих 24 годин вирішить, чи продовжувати після 31 серпня крайній термін військової операції щодо евакуації американців з Афганістану, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в Білому домі. Від цієї дати відштовхуються і таліби, заявляючи, що вважатимуть продовження присутності військ США в країні продовженням окупації Афганістану.