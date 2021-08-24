Ситуація в Афганістані: таліби заявили, що заборонять евакуацію з Кабула після 31 серпня

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“Ми не допустимо жодної дії щодо евакуації після 31 серпня”, — сказав Муджахід.

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Він додав, що прихильники руху також “перекрили дорогу, що веде до міжнародного аеропорту Кабула, і пускають туди тільки іноземців”. При цьому раніше повідомлялося, що у столичний аеропорт можуть потрапити афганці, які мають відповідні документи для виїзду з країни.

“Те, що ми спостерігаємо в аеропорту Кабула, є болісним (видовищем), і американцям не слід закликати афганців покинути країну”, — прокоментував Муджахід ситуацію в аеропорту Кабула, з якого після захоплення талібами влади в Афганістані проводиться евакуація іноземних громадян, дипломатів і деяких афганців.

Муджахід додав, що таліби перекрили дорогу, що веде до аеропорту Кабула, і пускають туди тільки іноземців. “Ми закрили дорогу в аеропорт і пропускаємо тільки іноземців”, — сказав Муджахід.

Раніше

Як повідомив у вівторок заступник прес-секретаря Білого дому Ендрю Бейтс, з 14 серпня США разом з союзниками і партнерами вивезли з аеропорту Кабула приблизно 58,7 тис. осіб.

New: Roughly 21,600 people were evacuated from Kabul between 3 AM EDT on 8/23 and 3 AM EDT this morning.



Since 8/14, we’ve gotten approx. 58,700 people out. 63,900 people since the end of July.

Президент США Джо Байден, як очікується, протягом найближчих 24 годин вирішить, чи продовжувати після 31 серпня крайній термін військової операції щодо евакуації американців з Афганістану, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в Білому домі. Від цієї дати відштовхуються і таліби, заявляючи, що вважатимуть продовження присутності військ США в країні продовженням окупації Афганістану.