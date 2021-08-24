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Ситуация в Афганистане: талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

Ситуация в Афганистане: талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

Киев  •  УНН

 • 22203 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель радикального движения “Талибан” Забихулла Муджахид. Мероприятие транслировал телеканал Al Jazeera, пишет УНН.

Цитата

“Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа”, — сказал Муджахид.

Детали

Он добавил, что сторонники движения также “перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев”. При этом ранее сообщалось, что в столичный аэропорт могут попасть афганцы, имеющие соответствующие документы для выезда из страны.

“То, что мы наблюдаем в аэропорту Кабула, является мучительным (зрелищем), и американцам не следует призывать афганцев покинуть страну”, — прокомментировал Муджахид ситуацию в аэропорту Кабула, из которого после захвата талибами власти в Афганистане проводится эвакуация иностранных граждан, дипломатов и некоторых афганцев.

Муджахид добавил, что талибы перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев. “Мы закрыли дорогу в аэропорт и пропускаем только иностранцев”, — сказал Муджахид.

Ранее

Как сообщил во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, с 14 августа США вместе с союзниками и партнерами вывезли из аэропорта Кабула примерно 58,7 тыс. человек.

New: Roughly 21,600 people were evacuated from Kabul between 3 AM EDT on 8/23 and 3 AM EDT this morning.

Since 8/14, we’ve gotten approx. 58,700 people out. 63,900 people since the end of July.

— Andrew Bates (@AndrewJBates46) August 24, 2021

Президент США Джо Байден, как ожидается, в течение ближайших 24 часов решит, продлевать ли после 31 августа крайний срок военной операции по эвакуации американцев из Афганистана, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. От этой даты отталкиваются и талибы, заявляя, что будут считать продление присутствия войск США в стране продолжением оккупации Афганистана.

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