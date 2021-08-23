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Таліби заявили, що якщо сили США буду перебувати в Афганістані після 31 серпня - вони вважатимуть це окупацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. США та інші західні країни зіткнуться з наслідками, якщо не виведуть свої війська з Афганістану до 31 серпня. Про це в понеділок заявив офіційний представник катарського політичного офісу радикального руху “Талібан” Мохаммад Сохаїл Шахін в інтерв’ю британському телеканалу Sky News, пише УНН.

Деталі

“Це червона лінія. Президент (США Джо) Байден оголосив, що до 31 серпня вони виведуть всі збройні сили. Якщо вони продовжують своє перебування, це означає, що вони продовжують термін окупації, але в цьому немає необхідності”, — сказав він.

Шахін додав, що таліби не готові надати додатковий час США або Великій Британії для евакуації своїх громадян з Афганістану. “В іншому випадку будуть наслідки. Це призведе до недовіри між нами. Якщо вони мають намір продовжити окупацію, то це викличе відповідну реакцію”, — вказав представник талібів.

При цьому, коментуючи сплеск еміграції з Афганістану за останні тижні на фоні посилення позицій “Талібану” в країні, Шахін висловив думку, що причиною того, що відбувається є суто економічні чинники. “Я запевняю вас, що це відбувається не тому, що люди стривожені або налякані (талібами). Вони (біженці) хочуть жити в західних країнах, тому що Афганістан — це бідна країна: 70% афганців живуть за межею бідності. Тому всі хочуть переїхати на Захід, щоб почати добре жити. Це вид економічної міграції”, — зазначив він.

Шахін також підкреслив, що повідомлення про закриття в Афганістані після захоплення влади талібами шкіл для дівчаток, які раніше з’являлися в пресі, нібито не відповідають дійсності. “Це брехливі новини. Можу сказати, що наші опоненти випускають багато повідомлень, які не ґрунтуються на реальності, — сказав він. — Жінки нічого не втратять (за талібів). Вони тільки стануть носити хіджаб, якщо не носили його раніше. У жінок ті ж права, що і у Великый Британії, але їм треба носити хіджаб. Жінки, що працюють вчителями або журналістами, вже відновили свою діяльність”.

Довідка

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.

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