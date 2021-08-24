Байден запевнив, що США встигнуть евакуювати людей до 31 серпня

Деталі

Майже 6000 американських військовослужбовців допомагають евакуювати американських громадян та афганців, які перебувають у групі ризику, і захистити аеропорт, щоб інші країни також могли евакуювати своїх громадян.

Пентагон дав рекомендацію, щоб Байден дотримувався своєї цільової дати на 31 серпня у понеділок, заявили представники США.

Цитата

“Під час сьогоднішньої ранкової зустрічі з лідерами” Великої сімки “Президент передав, що наша місія в Кабулі закінчиться на основі досягнення наших цілей. Він підтвердив, що наразі ми йдемо до завершення до 31 серпня”, — сказала представник Білого дому Джен Псакі.

Байден сказав іншим лідерам G7, що завершення місії до 31 серпня “залежить від постійної координації з „Талібаном“, включаючи постійний доступ евакуйованих до аеропорту”.

“Крім того, Президент звернувся до Пентагону та Державного департаменту з проханням надати плани на випадок непередбачених ситуацій щодо коригування термінів, якщо це стане необхідним”, — сказав Псакі.

Доповнення

Раніше американські чиновники повідомили, що Сполучені Штати регулярно контактують з “Талібаном”, а чиновники повідомляють групі, що цей термін залежить від співпраці з “Талібаном”. Байден відправив директора ЦРУ Вільяма Бернса на зустріч із лідером руху "Талібан" Абдулом Гані Барадаром.

США евакуювали з Афганістану понад 4 тисяч власників американських паспортів.

Голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що вважає малоймовірною евакуацію американців та афганців до 31 серпня. G7 вимагає від “Талібану” дозволити евакуації і після 31 серпня.

Довідка

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.