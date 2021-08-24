США евакуювали з Афганістану понад 4 тисяч власників американських паспортів

Деталі

Інформацію про кількість евакуйованих повідомили з затримкою, оскільки чиновники США були зосереджені на тому, щоб вивести людей з Кабула якомога швидше.

“Ми очікуємо, що ця цифра буде продовжувати зростати в найближчі дні”, — сказав чиновник, який виступив на умовах анонімності.

Нагадаємо

Таліби заявили, що заборонять евакуацію з Кабула після 31 серпня. Голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що вважає малоймовірною евакуацію американців та афганців до 31 серпня.

G7 вимагає від “Талібану” дозволити евакуації і після 31 серпня.

Довідка

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.