Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил , что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.
США эвакуировали из Афганистана более 4 тысяч владельцев американских паспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана более 4 000 владельцев американских паспортов и их семей с текущей авиаперевозки из Кабула. По данным Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа, пишет УНН.
Детали
Информацию о количестве эвакуированных сообщили в задержкой, поскольку чиновники США были сосредоточены на том, чтобы вывести людей из Кабула как можно скорее.
“Мы ожидаем, что эта цифра будет продолжать расти в ближайшие дни”, — сказал чиновник, выступил на условиях анонимности.
Напомним
Талибы заявили , что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что считает маловероятной эвакуацию американцев и афганцев до 31 августа.
G7 требует от “Талибана” позволить эвакуации и после 31 августа.
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