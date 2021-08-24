США эвакуировали из Афганистана более 4 тысяч владельцев американских паспортов

Детали

Информацию о количестве эвакуированных сообщили в задержкой, поскольку чиновники США были сосредоточены на том, чтобы вывести людей из Кабула как можно скорее.

“Мы ожидаем, что эта цифра будет продолжать расти в ближайшие дни”, — сказал чиновник, выступил на условиях анонимности.

Напомним

Талибы заявили , что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что считает маловероятной эвакуацию американцев и афганцев до 31 августа.

G7 требует от “Талибана” позволить эвакуации и после 31 августа.

Справка

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил , что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.