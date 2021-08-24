У США заявили про те, що евакуація осіб з Афганістану до 31 серпня, є малоймовірною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що вважає малоймовірною евакуацію американців та афганців до 31 серпня. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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“Я думаю, що це можливо, але я думаю, що це малоймовірно, враховуючи кількість американців, яких все ще потрібно евакуювати”, — сказав Шифф.
Президент (США Джо) Байден оголосив, що до 31 серпня вони виведуть всі збройні сили. Таліби заявили, що якщо сили США буду перебувати в Афганістані після 31 серпня — вони вважатимуть це окупацією.
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Довідка
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.