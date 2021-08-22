США змінили умови евакуації громадян з Афаністану

Деталі

Високопоставлений чиновник США сказав, що невеликим групам американців і, можливо, іншим цивільним особам буде дано конкретні вказівки, що робити, включаючи рух до транзитних пунктів, де їх може зібрати військова.

Зміни відбулися, коли посольство США оголосило нове попередження про безпеку, яке закликало громадян не їхати до аеропорту Кабула без індивідуальної інструкції представника уряду США. Чиновники відмовилися надавати більш детальну інформацію про загрозу ІД, але назвали її значною. Вони сказали, що поки немає підтверджених нападів.

Нагадаємо

США та Німеччина просять своїх громадян не їздити в в аеропорт Кабула. В Головному управлінні розвідки Міноборони навели нові деталі евакуації українців з Афганістану.

Контекст

Сьогодні, 21 серпня, із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

Додамо, що як повідомив в п’ятницю на брифінгу глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс, а також це підтвердив у своїй заяві Держсекретар США Ентоні Блінкен — ряд країн, в тому числі Україна, запропонували США свою допомогу в евакуації афганців з Кабула.