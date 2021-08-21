Держсекретар США назвав країни, які допомогатимуть з евакуацією біженців з Афганістану: серед них є Україна

Деталі

“За останні дні ми мобілізували глобальні зусилля по дипломатичним каналам для евакуації громадян США, співробітників країн-партнерів і афганців, що знаходяться в зоні ризику, — сказав він. — Ми висловили подяку нашим партнерам, які беруть участь в операції. Бахрейн, Велика Британія, Данія, Німеччина, Італія, Казахстан, Кувейт, ОАЕ, Таджикистан, Туреччина і Узбекистан вже перевозили американців, інших громадян через свою територію або зроблять це найближчим часом”.

“Албанія, Канада, Катар, Колумбія, Коста-Ріка, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Руанда, Уганда, Україна і Чилі запропонували (сприяння) в зусиллях з переміщення афганців”, — зазначив Прайс.

Заява Держсекретаря США

“За останні кілька днів Сполучені Штати мобілізували безпрецедентні глобальні зусилля по дипломатичним каналам для евакуації з Кабула американських громадян, персоналу країн-партнерів і афганців, які перебувають в групі ризику. Ми працюємо цілодобово, щоб максимально прискорити евакуацію; з 14 серпня ми сприяли вильоту приблизно 13 тисяч осіб на американських військових літаках і продовжуємо нарощувати темпи операцій”, — заявив Ентоні Блінкен.

“Я хотів би висловити особливу подяку нашим партнерам по всьому світу, які зіграли важливу роль в цій операції. Бахрейн, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Туреччина, Україна, Об’єднані Арабські Емірати, Велика Британія і Узбекистан переправили або незабаром переправлять американців або, в деяких обставинах, інших людей через свої території в безпечне місце”, — повідомив він.

Він також додав, що: “Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Катар, Руанда і Уганда також зробили щедрі пропозиції по переселенню афганців, які перебувають під загрозою. Ми глибоко цінуємо запропоновану ними підтримку і пишаємося тим, що співпрацюємо з ними в нашій спільній підтримці афганського народу. Нас надихають інші країни, які також розглядають можливість надання підтримки. У нас немає більш високого пріоритету, ніж безпека громадян США за кордоном і виконання наших зобов’язань перед громадянами країн-партнерів і афганцями, які перебувають в зоні ризику”.

Нагадаємо

Сьогодні стало відомо, що з аеропорту Кабула (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.