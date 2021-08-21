Госсекретарь США назвал страны, которые будут помогать с эвакуацией беженцев из Афганистана: среди них Украина

ukru
Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 20963 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 52391 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 136949 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 155014 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 125103 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121184 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 158522 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124929 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 169521 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143591 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва США

Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва США

2 марта, 22:19 • 31385 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 69200 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 55857 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 62565 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 77038 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 155014 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 158522 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 317189 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 283969 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 268493 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 136948 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 128102 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 169521 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 124809 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 124674 просмотра
Актуальное
Госсекретарь США назвал страны, которые будут помогать с эвакуацией беженцев из Афганистана: среди них Украина

Госсекретарь США назвал страны, которые будут помогать с эвакуацией беженцев из Афганистана: среди них Украина

Киев  •  УНН

 • 27164 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Ряд стран, в том числе Украина, предложили США свою помощь в эвакуации афганцев из Кабула. Об этом сообщил в пятницу на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, также это подтвердил в своем заявлении Госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет УНН.

Детали

“За последние дни мы мобилизовали глобальные усилия по дипломатическим каналам для эвакуации граждан США, сотрудников стран-партнеров и находящихся в зоне риска афганцев, — сказал он. — Мы выразили благодарность нашим партнерам, которые участвуют в операции. Бахрейн, Великобритания, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Таджикистан, Турция и Узбекистан уже перевозили американцев, других граждан через свою территорию или сделают это в ближайшее время”.

“Албания, Канада, Катар, Колумбия, Коста-Рика, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Руанда, Уганда, Украина и Чили предложили (содействие) в усилиях по перемещению афганцев”, — отметил Прайс.

Заявление Госсекретаря США

“За последние несколько дней Соединенные Штаты мобилизовали беспрецедентные глобальные усилия по дипломатическим каналам для эвакуации из Кабула американских граждан, персонала стран-партнеров и афганцев, находящихся в группе риска. Мы работаем круглосуточно, чтобы максимально ускорить эвакуацию; с 14 августа мы способствовали вылету примерно 13 тысяч человек на американских военных самолетах и продолжаем наращивать темпы операций”, — заявил Энтони Блинкен.

“Я хотел бы выразить особую благодарность нашим партнерам по всему миру, которые сыграли важную роль в этой операции. Бахрейн, Дания, Франция, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и Узбекистан переправили или вскоре переправят американцев или, в некоторых обстоятельствах, других людей через свои территории в безопасное место”, — сообщил он.

Он также добавил, что: “Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда и Уганда также сделали щедрые предложения по переселению афганцев, находящихся в опасности. Мы глубоко ценим предложенную ими поддержку и гордимся тем, что сотрудничаем с ними в нашей общей поддержке афганского народа. Нас воодушевляют другие страны, которые также рассматривают возможность оказания поддержки. У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом и выполнение наших обязательств перед гражданами стран-партнеров и афганцами, находящимися в зоне риска”.

Напомним

Сегодня стало известно, что из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы