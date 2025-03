Український евакуаційний борт вилетів з Афганістану

Цитата

“Сьогодні, 21 серпня, із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України”, — повідомили у Генштабі.

Станом на 10.00 21 серпня Іл-76МД Повітряних Сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан).

Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється.

Літак Повітряних Сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади Талібану.

Також служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗС України опубліковала фото літака перед вильотом з Ісламабаду в Кабул.

Some of the foreign military planes that are currently stationed today at #Islamabad International Airport, #Pakistan: Royal #Netherlands Air Force Douglas KDC-10 and C-130s, an Il-76 from #Ukraine, C-130s from #Denmark and NATO A330 MRTT. pic.twitter.com/2JFvEhFhcx

— AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) August 19, 2021