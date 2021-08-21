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Украинский эвакуационный борт вылетел из Афганистана

Украинский эвакуационный борт вылетел из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 35006 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

Цитата

“Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины”, — сообщили в Генштабе.

По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан).

Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется.

Самолет Воздушных Сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти Талибана.

Также служба связей с общественностью Воздушных Сил ВС Украины опубликовала фото самолета перед вылетом из Исламабада в Кабул.

Some of the foreign military planes that are currently stationed today at #Islamabad International Airport, #Pakistan : Royal #Netherlands Air Force Douglas KDC-10 and C-130s, an Il-76 from #Ukraine , C-130s from #Denmark and NATO A330 MRTT. pic.twitter.com/2JFvEhFhcx

— AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) August 19, 2021

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