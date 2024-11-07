Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

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Киев  •  УНН

15:17 • 3571 просмотра

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Сайты онлайн-ставок Polymarket и Kalshi должны выплатить около 450 миллионов долларов после победы Трампа на выборах. Самый большой выигрыш в $80 млн получит парижский инвестор, известный как «Polymarket whale».

Тысячи игроков, сделавших ставки на выборах в США, ждут потенциальной выплаты около 450 миллионов долларов от сайтов онлайн-гемблинга после того, как Дональд Трамп был избран президентом США, но некоторым, возможно, придется подождать, чтобы забрать свой выигрыш, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сайты онлайн-ставок на выборы стали популярными в последние недели перед выборами из-за того, как коэффициенты на бывшего президента Трампа на так называемых «рынках прогнозов» резко расходились с опросами общественного мнения, которые зафиксировали ничейный исход гонки.

Рынки прогнозов могут «измерять мудрость толпы, когда нет точных данных», сказал Сэмюэл С.-Х. Ван, профессор нейробиологии Принстонского университета, который также является директором Лаборатории инноваций в области выборов, изучающей выборы и избирательную реформу.

Две крупнейшие биржи прогнозов, подкрепленная криптовалютой, оффшорная Polymarket, которая продает контракты зарубежным букмекерам, и американская Kalshi, которая базируется в США и обслуживает резидентов США, вместе получили около 450 миллионов долларов выплат по состоянию на вечер вторника, согласно данным компаний. Третий сайт, PredictIt, является академической исследовательской группой и не раскрывает своих выплат.

В общем, Kalshi сообщил, что 28 000 сделали ставки на победу Харрис, в то время как 40 000 сделали ставки на Трампа. Polymarket не ответил на запрос о предоставлении информации о том, сколько людей сделали ставки на его сайте.

Выплаты Polymarket были оценены в 287 миллионов долларов по состоянию на вечер вторника. Выплаты Kalshi - в 159 миллионов долларов по состоянию на вечер вторника.

Игрок Polymarket, получивший самую большую выплату, - это парижский инвестор, известный как «Polymarket whale», который сделал на сайте ставок, связанных с Трампом, на сумму 40 миллионов долларов. За победу Трампа он уйдет с $80 млн, согласно его счетам на сайте. 

"90 дней... или больше": букмекеры принимают ставки на вероятность завершения войны рф против Украины с приходом Трампа6 ноября 2024, 15:35 • 37774 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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