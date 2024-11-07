АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

Агентство по розыску и менеджменту активов вспомнило об интересах государственного "Ощадбанка" на середине конкурса на отбор управляющего для столичного ТРЦ "Гулливер" и решило направить ему письмо с оправданиями, пишет УНН.

Детали

Как известно, АРМА объявило конкурс на отбор управляющего торгово-развлекательного центра "Гулливер". Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Среди условий, которые должны выполнить участники конкурса, - имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 миллионов гривен, профессиональный коллектив, подтвержденный опыт управления аналогичными объектами и подтвержденная финансовая состоятельность.

Здание ТРЦ "Гулливер" является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых - "Ощадбанк". Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать заем.

В "Ощадбанке" уже неоднократно заявляли, что решение о передаче "Гулливера" в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Убытки "Ощадбанка из-за прекращения выплат по кредиту могут достичь более 20 миллиардов гривен.

Фактически на середине конкурса на отбор управляющего, АРМА вспомнило о государственном банке и его интересах и сообщило, что направило письмо в "Ощадбанк письма.

"АРМА направило письмо в Ощадбанк, в котором отмечает о том, что: корпоративные права и денежные средства на счетах компании не передавались в управление АРМА; права финансовых учреждений как кредиторов остаются незыблемыми; выполнение кредитных обязательств зависит исключительно от заемщика", - отметили в агентстве.

Агентство по розыску и менеджменту активов выбрало самый легкий путь, как оправдаться за свои действия - переложить ответственность на других. Мол, корпоративные права не передавались, кредиты должен платить заемщик.

Однако, даже в "Ощадбанке" отмечали, что у компании "ТРИ О", которая является владельцем ТРЦ, этот актив является единственным источником дохода и, если его передадут новому управляющему, то она не сможет выплачивать кредит.

Напомним

Глава АРМА Елена Дума после публикации информации об оценке столичного "Гулливера" сразу начала оправдываться за критику конкурса на управляющего для этого актива.

Да и в случае с оценщиком ТРЦ "Гулливер" у общественности уже возникло несколько вопросов, на которые ответы получить так и не удалось. В частности, по каким критериям АРМА выбрала победителем именно ЧП "Бизнес Консалтинг" и какое вознаграждение получит указанная компания за свою работу. Ведь, кроме заявлений Елены Думы о том, что конкурс был "прозрачный", информации о нем найти невозможно.

Как известно, сотрудники АРМА так и не смогли провести полноценный осмотр всего ТРЦ и бизнес-центра "Гулливер". Ведь после спектакля с номерами прикрытия, "мамкиных агентов" все же заставили действовать согласно закону. Соответственно, если не был проведен полный осмотр актива, как можно объективно оценить его стоимость?