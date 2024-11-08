Последствия вражеской атаки в Одесской области: погиб один человек, девять - получили ранения
Киев • УНН
В результате обстрела Одесской области погиб один человек, девять ранены. Повреждены жилые дома, учебное заведение и предприятие, психологи ГСЧС оказали помощь 15 пострадавшим.
В результате вражеской атаки в Одесской области погиб один человек, еще девять человек получили ранения. Об этом сообщает МВД Украины, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, обстрелы повредили жилые дома в частном секторе, а также вызвали пожары в двух зданиях.
Во время ликвидации последствий атаки психологи ГСЧС оказали помощь 15 пострадавшим, среди которых был один ребенок и беременная женщина. Кроме того, спасатели работали на местах пожаров в складских помещениях и автомобилях на одном из предприятий, а также в учебном заведении, которое получило повреждения.
Пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили обследование территорий на предмет взрывоопасных предметов, обеспечивая безопасность для местных жителей.
Вражеская атака дронов на Одессу: есть пострадавшие, повреждено учебное заведение и газопровод7 ноября 2024, 23:14 • 11138 просмотров