Последствия вражеской атаки в Одесской области: погиб один человек, девять - получили ранения

В результате вражеской атаки в Одесской области погиб один человек, еще девять человек получили ранения. Об этом сообщает МВД Украины, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, обстрелы повредили жилые дома в частном секторе, а также вызвали пожары в двух зданиях.

Во время ликвидации последствий атаки психологи ГСЧС оказали помощь 15 пострадавшим, среди которых был один ребенок и беременная женщина. Кроме того, спасатели работали на местах пожаров в складских помещениях и автомобилях на одном из предприятий, а также в учебном заведении, которое получило повреждения.

Пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили обследование территорий на предмет взрывоопасных предметов, обеспечивая безопасность для местных жителей.

Вражеская атака дронов на Одессу: есть пострадавшие, повреждено учебное заведение и газопровод