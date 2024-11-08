Вражеская атака дронов на Одессу: есть пострадавшие, повреждено учебное заведение и газопровод

Террористическая страна осуществила массированную атаку дронами на Одесский район. К сожалению, есть раненые и повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

В результате удара в Одессе и прилегающих районах повреждены частные жилые дома, где в нескольких зданиях возникло возгорание. Одно из учебных заведений подверглось разрушениям: выбиты окна и поврежден фасад. В результате попадания обломков дронов произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб, а также повреждены окна в ряде зданий.

Известно о двух раненых: один пострадавший в Одессе и один - в пригороде. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

В Одессе вспыхнул пожар в жилом доме после атаки дрона - СМИ