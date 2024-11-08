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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
16:20 • 57302 просмотра

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Вражеская атака дронов на Одессу: есть пострадавшие, повреждено учебное заведение и газопровод

Вражеская атака дронов на Одессу: есть пострадавшие, повреждено учебное заведение и газопровод

Киев  •  УНН

23:14 • 873 просмотра

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Российские дроны атаковали Одесский район, повредив гражданскую инфраструктуру и вызвав пожары. Два человека получили ранения, повреждены жилые дома, учебное заведение и газовые трубы.

Террористическая страна осуществила массированную атаку дронами на Одесский район. К сожалению, есть раненые и повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

В результате удара в Одессе и прилегающих районах повреждены частные жилые дома, где в нескольких зданиях возникло возгорание. Одно из учебных заведений подверглось разрушениям: выбиты окна и поврежден фасад. В результате попадания обломков дронов произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб, а также повреждены окна в ряде зданий.

Известно о двух раненых: один пострадавший в Одессе и один - в пригороде. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

В Одессе вспыхнул пожар в жилом доме после атаки дрона - СМИ7 ноября 2024, 21:50 • 4207 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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