В Одессе вспыхнул пожар в жилом доме после атаки дрона - СМИ
Киев • УНН
В жилом доме Одессы возник пожар после вероятного попадания вражеского беспилотника. Глава ОГА призвал жителей не покидать укрытия из-за угрозы повторных атак.
Предварительно, в Одессе после удара вражеского БпЛА возник пожар в жилом доме. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.
Детали
Сегодня в одном из жилых домов Одессы вспыхнул пожар, который, по сообщениям местных пабликов, стал следствием попадания вражеского беспилотника. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей города и области не выходить из укрытий, поскольку угроза повторных атак сохраняется. Силы обороны призывают граждан внимательно следить за официальными сообщениями и соблюдать инструкции по безопасности.
Напомним
В Одесской области была зафиксирована работа противовоздушной обороны по разведывательному беспилотнику с Черного моря.
ПВО работает по разведывательному дрону над Одесской областью7 ноября 2024, 20:33 • 6712 просмотров