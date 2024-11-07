ПВО работает по разведывательному дрону над Одесской областью

В Одесской области зафиксирована работа ПВО по разведывательному БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сих Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня Воздушные Силы проинформировали об обнаружении беспилотных летательных аппаратов, движущихся из акватории Черного моря в направлении Одесской области. По оперативной информации, сохраняется высокая вероятность применения ударных дронов для атаки на гражданские или военные объекты.

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер обратился к жителям региона со срочным призывом оставаться в укрытиях до дальнейших указаний.

В Одессе прогремел взрыв - мэр