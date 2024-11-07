ПВО работает по разведывательному дрону над Одесской областью

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
16:20 • 52362 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
15:40 • 69323 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
11:40 • 106920 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 120387 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

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Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
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Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
6 ноября 2024, 11:47 • 130679 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

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Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
6 ноября 2024, 11:25 • 118898 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
5 ноября 2024, 15:41 • 133147 просмотра

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 141521 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПВО работает по разведывательному дрону над Одесской областью

ПВО работает по разведывательному дрону над Одесской областью

Киев  •  УНН

20:33 • 6330 просмотра

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В Одесской области зафиксирована работа противовоздушной обороны по разведывательному беспилотнику с Черного моря. Глава ОГА призвал жителей оставаться в укрытиях из-за угрозы атаки ударными дронами.

В Одесской области зафиксирована работа ПВО по разведывательному БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сих Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня Воздушные Силы проинформировали об обнаружении беспилотных летательных аппаратов, движущихся из акватории Черного моря в направлении Одесской области. По оперативной информации, сохраняется высокая вероятность применения ударных дронов для атаки на гражданские или военные объекты.

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер обратился к жителям региона со срочным призывом оставаться в укрытиях до дальнейших указаний.

В Одессе прогремел взрыв - мэр1 ноября 2024, 20:09 • 28300 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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