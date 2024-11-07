ПВО работает по разведывательному дрону над Одесской областью
Киев • УНН
В Одесской области зафиксирована работа противовоздушной обороны по разведывательному беспилотнику с Черного моря. Глава ОГА призвал жителей оставаться в укрытиях из-за угрозы атаки ударными дронами.
В Одесской области зафиксирована работа ПВО по разведывательному БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сих Украины, передает УНН.
Детали
Сегодня Воздушные Силы проинформировали об обнаружении беспилотных летательных аппаратов, движущихся из акватории Черного моря в направлении Одесской области. По оперативной информации, сохраняется высокая вероятность применения ударных дронов для атаки на гражданские или военные объекты.
Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер обратился к жителям региона со срочным призывом оставаться в укрытиях до дальнейших указаний.
В Одессе прогремел взрыв - мэр1 ноября 2024, 20:09 • 28300 просмотров