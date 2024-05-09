В Одессе прогремел взрыв - мэр

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
odessaОдесса
Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  55565 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  102944 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  105504 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  131397 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  126954 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131136 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121267 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167652 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150486 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149646 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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7 мая 2024, 11:15  •  262016 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  300508 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  297901 просмотра

В Одессе прогремел взрыв - мэр

В Одессе слышали взрыв, жителей призвали оставаться в укрытиях.

Война •   •  8944 просмотра
В Одессе прогремел взрыв - мэр

Во время пресс-конференции Зеленского и Мецолы прозвучала тревога: президент эмоционально отреагировал

Во время совместной пресс-конференции президента Зеленского и президента Европейского парламента Мецолы в Киеве прозвучала воздушная тревога, которая осветила истинное отношение России к миру и борьбе с нацизмом.

Война •   •  9574 просмотра
Во время пресс-конференции Зеленского и Мецолы прозвучала тревога: президент эмоционально отреагировал

Мецола с оптимизмом ожидает, что переговорная рамка будет принята в июне странами ЕС

Украина близка к началу фактических переговоров о вступлении в Европейский Союз, и Президент Европейского Парламента оптимистично настроены на то, что рамки переговоров будут приняты странами-членами ЕС в июне.

политика •   •  7746 просмотра
Мецола с оптимизмом ожидает, что переговорная рамка будет принята в июне странами ЕС

Комитет ООН признал принудительное навязывание российского гражданства жителям Крыма нарушением прав человека

Комитет ООН признал принудительное навязывание рф гражданства жителям Крыма и перемещение украинских граждан в россию для отбывания наказания нарушением прав человека.

Война •   •  8219 просмотра
Комитет ООН признал принудительное навязывание российского гражданства жителям Крыма нарушением прав человека

В Одесскую область движется скоростная цель: жителей призывают находиться в укрытиях

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях из-за скоростной цели, движущейся на Одесскую область.

Война •   •  7512 просмотра
В Одесскую область движется скоростная цель: жителей призывают находиться в укрытиях

Президент Европарламента встретилась с баристой, которая готовила кофе в поврежденном российским обстрелом кафе

Во время своего визита в Киев президент Европейского Парламента Роберта Мецола встретилась с баристой Марией, которая продолжала готовить кофе в поврежденном российскими обстрелами кафе, демонстрируя несокрушимость украинского духа.

Общество •   •  7242 просмотра
Президент Европарламента встретилась с баристой, которая готовила кофе в поврежденном российским обстрелом кафе

Рада приняла законопроект о народовластии на уровне местного самоуправления

Верховная Рада приняла законопроект, который вводит механизмы местной демократии, включая публичные консультации, обсуждения, собрания, петиции и участие общества в формировании бюджета, а также обязывает местных депутатов отчитываться перед своими общинами.

Общество •   •  6842 просмотра
Рада приняла законопроект о народовластии на уровне местного самоуправления

Более 25 тысяч молодоженов подали заявления о браке на портале Дія

С февраля более 25 000 молодоженов воспользовались услугой онлайн-регистрации брака на портале "Дія", причем 53% заявок подали женщины, а больше всего заявок было подано в Киевской, Львовской и Одесской областях.

Общество •   •  6630 просмотра
Более 25 тысяч молодоженов подали заявления о браке на портале Дія

ЕС не признает "выборы" в рф, но сильная позиция ожидается от нового мандата Европарламента - Мецола

Европейский Союз не признает так называемые российские выборы, особенно те, что были незаконно проведены на оккупированных территориях Украины, и от нового состава Европарламента ожидается сильная позиция.

политика •   •  6512 просмотра
ЕС не признает "выборы" в рф, но сильная позиция ожидается от нового мандата Европарламента - Мецола

Париж-2024: Украина будет представлена уже в 20 видах спорта

Полина Бугрова стала единственной представительницей Украины в женском одиночном бадминтоне на Олимпийских играх 2024 года в Париже, обеспечив Украине участие в 20-м виде спорта на Играх.

спорт •   •  6026 просмотра
Париж-2024: Украина будет представлена уже в 20 видах спорта