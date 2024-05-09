В Одессе прогремел взрыв - мэр

Взрыв прогремел в Одессе. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

"В городе слышен взрыв! Оставайтесь в укрытиях", - сообщил Труханов.

Ранее

В Воздушных силах предупредили о скоростной цели на Одесскую область.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях.

"Одесская область, прошу всех находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Это важно!" - сообщил Кипер.