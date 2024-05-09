На Одещину рухається швидкісна ціль: жителів закликають перебувати в укриттях
Київ • УНН
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області перебувати в укриттях через швидкісну ціль, що рухається на Одещину.
У Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Одещину, передає УНН.
"Швидкісна ціль на Одещину", - йдеться у повідомленні.
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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області перебувати в укриттях.
"Одещина, прошу всіх перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо!" - повідомив Кіпер.
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