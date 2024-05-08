Ракетний удар по Одесі 29 квітня: кількість загиблих зросла до 7
Київ • УНН
Кількість жертв російського ракетного обстрілу Одеси 29 квітня зросла до 7 після того, як у лікарні помер ще один чоловік, який отримав поранення під час обстрілу.
В одеській лікарні загинув чоловік, який потсрадав від ракетного удару по по місту 29 квітня. Таким чином загальна кількість жертв внаслідоу цієї атаки зросла до семи. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу міськради Одеси.
Деталі
У відомстві заявили, що кількість жертв російської атаки на Одесу 29 квітня збільшилася до 7 осіб.
Сьогодні в лікарні помер ще один чоловік 2001 р.н., за життя якого лікарі боролися до останнього
Ворожий удар рф по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету 30.04.24, 09:47 • 40307 переглядiв
Доповнення
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів, що у лікарнях міста та області продовжують лікування 15 людей, які були поранені внаслідок російських ракетних атак по Одесі 29, 30 квітня та 1 травня
Нагадаємо
Ввечері, 29 квітня, росія вкотре атакувала Україну ракетами, під ударом опинилася Одеса. В Офісі генпрокурора підтвердили, що по місту вдарили балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом.