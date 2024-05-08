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Ракетний удар по Одесі 29 квітня: кількість загиблих зросла до 7

Ракетний удар по Одесі 29 квітня: кількість загиблих зросла до 7

Київ • УНН

 • 16313 перегляди

Кількість жертв російського ракетного обстрілу Одеси 29 квітня зросла до 7 після того, як у лікарні помер ще один чоловік, який отримав поранення під час обстрілу.

В одеській лікарні загинув чоловік, який потсрадав від ракетного удару по по місту 29 квітня. Таким чином загальна кількість жертв внаслідоу цієї атаки зросла до семи. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу міськради Одеси.

Деталі 

У відомстві заявили, що  кількість жертв російської атаки на Одесу 29 квітня збільшилася до 7 осіб.

Сьогодні в лікарні помер ще один чоловік 2001 р.н., за життя якого лікарі боролися до останнього

- розповіли у міськраді Одеси.

Ворожий удар рф по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету 30.04.24, 09:47 • 40307 переглядiв

Доповнення

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів, що у лікарнях міста та області продовжують лікування 15 людей, які були поранені внаслідок російських ракетних атак по Одесі 29, 30 квітня та 1 травня

Нагадаємо

Ввечері, 29 квітня, росія вкотре атакувала Україну ракетами, під ударом опинилася Одеса.  В Офісі генпрокурора підтвердили, що по місту вдарили балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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