В больницах Одесской области до сих пор остаются 15 человек, 5 - в тяжелом состоянии: Кипер о последствиях атак рф

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате атак рф по Одессе 29, 30 апреля и 1 мая, передает УНН.

В больницах города и области продолжают лечение 15 человек, которые были ранены в результате российских ракетных атак по Одессе 29, 30 апреля и 1 мая, пишет Кипер.