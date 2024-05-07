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У лікарнях Одещини досі залишаються 15 осіб, 5 - у важкому стані: Кіпер про наслідки атак рф

Київ • УНН

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15 осіб, у тому числі 4-річна дівчинка, залишаються госпіталізованими з пораненнями внаслідок нещодавніх російських ракетних обстрілів Одеси 29, 30 квітня та 1 травня, 5 з них - у важкому стані.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів про стан постраждалих внаслідок атак рф по Одесі 29, 30 квітня та 1 травня, передає УНН.

У лікарнях міста та області продовжують лікування 15 людей, які були поранені внаслідок російських ракетних атак по Одесі 29, 30 квітня та 1 травня, пише Кіпер.

У важкому стані наразі пʼятеро осіб, серед яких 4-річна дівчинка, яка була поранена під час ворожої атаки на узбережжя Одеси 29 квітня. Ще десятеро дорослих перебувають у стані середнього ступеню важкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Зичу постраждалим якнайшвидшого одужання 

- написав Кіпер.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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