Ракетный удар по Одессе 29 апреля: количество погибших возросло до 7

В одесской больнице погиб мужчина, который пострадал от ракетного удара по городу 29 апреля. Таким образом общее количество жертв вследствие этой атаки возросло до семи. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу горсовета Одессы.

Детали

В ведомстве заявили, что количество жертв российской атаки на Одессу 29 апреля увеличилось до 7 человек.

Сегодня в больнице умер еще один мужчина 2001 г.р., за жизнь которого врачи боролись до последнего - рассказали в горсовете Одессы.

Вражеский удар рф по Одессе: погиб проректор Международного гуманитарного университета

Дополнение

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал, что в больницах города и области продолжают лечение 15 человек, которые были ранены в результате российских ракетных атак по Одессе 29, 30 апреля и 1 мая

Напомним,

Вечером, 29 апреля, россия в очередной раз атаковала Украину ракетами, под ударом оказалась Одесса. В Офисе генпрокурора подтвердили, что по городу ударили баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом.