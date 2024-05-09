Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
В Одесскую область движется скоростная цель: жителей призывают находиться в укрытиях
Президент Европарламента встретилась с баристой, которая готовила кофе в поврежденном российским обстрелом кафе
Рада приняла законопроект о народовластии на уровне местного самоуправления
Более 25 тысяч молодоженов подали заявления о браке на портале Дія
ЕС не признает "выборы" в рф, но сильная позиция ожидается от нового мандата Европарламента - Мецола
Париж-2024: Украина будет представлена уже в 20 видах спорта
Рада сделала шаг для старта проекта "Земельный банк" - ФГИУ
путин не собирается останавливаться, у него ощущение, что Запад можно расколоть - Зеленский
Присвоили продукты военных почти на 6 млн гривен: расследование деятельности преступной группы завершено
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
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В Одесскую область движется скоростная цель: жителей призывают находиться в укрытиях
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях из-за скоростной цели, движущейся на Одесскую область.
Президент Европарламента встретилась с баристой, которая готовила кофе в поврежденном российским обстрелом кафе
Во время своего визита в Киев президент Европейского Парламента Роберта Мецола встретилась с баристой Марией, которая продолжала готовить кофе в поврежденном российскими обстрелами кафе, демонстрируя несокрушимость украинского духа.
Рада приняла законопроект о народовластии на уровне местного самоуправления
Верховная Рада приняла законопроект, который вводит механизмы местной демократии, включая публичные консультации, обсуждения, собрания, петиции и участие общества в формировании бюджета, а также обязывает местных депутатов отчитываться перед своими общинами.
Более 25 тысяч молодоженов подали заявления о браке на портале Дія
С февраля более 25 000 молодоженов воспользовались услугой онлайн-регистрации брака на портале "Дія", причем 53% заявок подали женщины, а больше всего заявок было подано в Киевской, Львовской и Одесской областях.
ЕС не признает "выборы" в рф, но сильная позиция ожидается от нового мандата Европарламента - Мецола
Европейский Союз не признает так называемые российские выборы, особенно те, что были незаконно проведены на оккупированных территориях Украины, и от нового состава Европарламента ожидается сильная позиция.
Париж-2024: Украина будет представлена уже в 20 видах спорта
Полина Бугрова стала единственной представительницей Украины в женском одиночном бадминтоне на Олимпийских играх 2024 года в Париже, обеспечив Украине участие в 20-м виде спорта на Играх.
Рада сделала шаг для старта проекта "Земельный банк" - ФГИУ
Верховная Рада утвердила распределение поступлений от аренды государственных земель, согласно которому 90% поступлений направляются в государственный бюджет, а 10% - в местные бюджеты, что увеличит доходы государственного бюджета и предоставит дополнительные средства для финансирования Вооруженных Сил Украины.
путин не собирается останавливаться, у него ощущение, что Запад можно расколоть - Зеленский
путин не собирается останавливаться, заявил президент Зеленский.
Присвоили продукты военных почти на 6 млн гривен: расследование деятельности преступной группы завершено
Организованная группа военнослужащих и поставщиков продуктов питания в Киевской области присвоила продовольствия на 5,4 миллиона гривен, предназначенного для солдат во время военного положения.
В Украине в апреле на 25% выросло производство стали
Украинские металлургические предприятия увеличили производство чугуна на 25%, стали - на 33%, а проката - на 30,5% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.