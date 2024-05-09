В Одесі пролунав вибух - мер
Київ • УНН
В Одесі чули вибух, мешканців закликали залишатися в укриттях.
Вибух пролунав в Одесі. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
"В місті чутно вибух! Лишайтеся в укриттях", - повідомив Труханов.
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У Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Одещину.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області перебувати в укриттях.
"Одещина, прошу всіх перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо!" - повідомив Кіпер.