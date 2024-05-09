В Одесі пролунав вибух - мер

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Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 37167 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 157832 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 126416 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 127747 перегляди

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29 березня, 07:30 • 122462 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 119056 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111344 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129764 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

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В Одесі чули вибух, мешканців закликали залишатися в укриттях.

Вибух пролунав в Одесі. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

"В місті чутно вибух! Лишайтеся в укриттях", - повідомив Труханов.

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У Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Одещину. 

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області перебувати в укриттях.

"Одещина, прошу всіх перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо!" - повідомив Кіпер.

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