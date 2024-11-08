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Оккупанты нанесли почти 400 ударов по Запорожской области: Количество погибших в результате атаки на Запорожье возросло до 8

Киев  •  УНН

05:11 • 4761 просмотра

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Вражеские войска совершили 384 удара по 15 населенным пунктам Запорожской области, включая 16 авиационных и 194 атаки дронами. В результате атаки на Запорожье погибли 8 человек, среди них годовалый ребенок, 42 человека ранены.

Всего в течение суток оккупанты нанесли 384 удара по 15 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В течение суток вражеские войска совершили 16 авиационных ударов, а также атаковали 194 беспилотными летательными аппаратами различных модификаций. Кроме того, 6 раз обстреляли Роботино, Малый Токмач и Новоандреевку из реактивных систем залпового огня, а артиллерийские удары нанесли значительные разрушения в Лобково, Гуляйполе, Орехове и других населенных пунктах.

В общем, разрушено много жилых домов и объектов инфраструктуры, поступило 149 сообщений о последствиях обстрелов.

Добавим

Количество погибших в результате атаки россиян на Запорожье возросло до 8, среди жертв - годовалый мальчик. Кроме того, 42 человека получили ранения, сообщают в местной власти.

Зеленский об атаке рф на Запорожье: каждый такой удар уничтожает смысл слов о том, что якобы не хватает разговоров с россией7 ноября 2024, 14:44 • 15287 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
zaporozheЗапорожье