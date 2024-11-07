Зеленский об атаке рф на Запорожье: каждый такой удар уничтожает смысл слов о том, что якобы не хватает разговоров с россией

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на Запорожье, пишет УНН.

Детали

"Запорожье. Российские войска нанесли удар по городу авиабомбами. Разрушен обычный жилой многоквартирный дом, частные дома, повреждено здание онкобольницы. Под завалами ищут людей. Все службы на месте. Известно, к сожалению, о погибшем. Мои соболезнования родным и близким. Есть раненые. Всем оказывается необходимая помощь", - написал Зеленский в соцсетях.

"Каждый такой российский удар не только убивает людей и разрушает жизни, но и уничтожает смысл любых слов о том, что якобы не хватает разговоров с россией, каких-то звонков в кремль. Там получают удовольствие от гибели людей. И поэтому именно ПВО для Украины, возможность уничтожать российскую военную авиацию, разрешение для Украины на дальнобойные удары против оккупанта - вот это является настоящей защитой жизни. И я благодарен всем в мире, кто именно с этим помогает", - подчеркнул Президент.

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