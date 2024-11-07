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Зеленский об атаке рф на Запорожье: каждый такой удар уничтожает смысл слов о том, что якобы не хватает разговоров с россией

Киев  •  УНН

14:44 • 7161 просмотра

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Российские войска нанесли авиаудар по Запорожью, разрушив жилые дома и повредив онкобольницу. В результате атаки есть погибший и раненые, спасатели проводят поисковые работы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на Запорожье, пишет УНН.

Детали

"Запорожье. Российские войска нанесли удар по городу авиабомбами. Разрушен обычный жилой многоквартирный дом, частные дома, повреждено здание онкобольницы. Под завалами ищут людей. Все службы на месте. Известно, к сожалению, о погибшем. Мои соболезнования родным и близким. Есть раненые. Всем оказывается необходимая помощь", - написал Зеленский в соцсетях.

"Каждый такой российский удар не только убивает людей и разрушает жизни, но и уничтожает смысл любых слов о том, что якобы не хватает разговоров с россией, каких-то звонков в кремль. Там получают удовольствие от гибели людей. И поэтому именно ПВО для Украины, возможность уничтожать российскую военную авиацию, разрешение для Украины на дальнобойные удары против оккупанта - вот это является настоящей защитой жизни. И я благодарен всем в мире, кто именно с этим помогает", - подчеркнул Президент.

Последствия авиаударов рф по Запорожью: количество пострадавших растет7 ноября 2024, 14:36 • 6801 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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