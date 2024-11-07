Последствия авиаударов рф по Запорожью: количество пострадавших растет
Киев • УНН
В результате 5 авиаударов рф по Запорожью погиб 1 человек, 18 человек пострадали. Повреждены жилые дома и больница, из-под завалов спасли ребенка.
Количество пострадавших в результате 5 авиаударов российских войск по Запорожью возросло, предварительно, до 18 человек, один человек погиб, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, показав последствия, пишет УНН.
Предварительно 1 человек погиб, 18 травмированы и 2 спасены. Количество пострадавших уточняется. Частично разрушен 4-х этажный жилой дом. Спасатели деблокировали из-под завалов ребенка и передали медикам. Продолжается поисково-спасательная операция
По другому адресу, как указали в ГСЧС, взрывной волной повреждено здание лечебного учреждения, загорелся автомобиль. Чрезвычайники ликвидировали пожар.
Еще по двум адресам повреждены 11 одноэтажных жилых домов. Спасатели ликвидировали возгорание.
На местах событий работают психологи ГСЧС. Привлечено 78 спасателей и 15 единиц техники, работают все профильные службы города.
Атака рф на Запорожье: один человек погиб, среди пострадавших - годовалый ребенок7 ноября 2024, 14:11 • 5644 просмотра