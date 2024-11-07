Атака рф на Запорожье: один человек погиб, среди пострадавших - годовалый ребенок

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

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Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
6 ноября 2024, 11:47 • 128323 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

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Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
6 ноября 2024, 11:25 • 118072 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
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Атака рф на Запорожье: один человек погиб, среди пострадавших - годовалый ребенок

Атака рф на Запорожье: один человек погиб, среди пострадавших - годовалый ребенок

Киев  •  УНН

14:11 • 697 просмотра

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В результате вражеской атаки на Запорожье один человек погиб, десять получили ранения. Двое пострадавших, включая медработника, находятся в тяжелом состоянии.

В результате вражеской атаки на Запорожье один человек погиб, десять получили ранения, среди них - годовалый ребенок и медработник, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Один человек погиб, десять ранены, среди них годовалый ребенок. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Два человека, в том числе работник медучреждения, в тяжелом состоянии

- написал Федоров.

Врачи, по его словам, оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Враг нанес пять ударов по Запорожью: есть попадания по жилым домам и больнице7 ноября 2024, 13:15 • 5345 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozheЗапорожье