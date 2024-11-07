Атака рф на Запорожье: один человек погиб, среди пострадавших - годовалый ребенок
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожье один человек погиб, десять получили ранения. Двое пострадавших, включая медработника, находятся в тяжелом состоянии.
В результате вражеской атаки на Запорожье один человек погиб, десять получили ранения, среди них - годовалый ребенок и медработник, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Один человек погиб, десять ранены, среди них годовалый ребенок. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Два человека, в том числе работник медучреждения, в тяжелом состоянии
Врачи, по его словам, оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
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