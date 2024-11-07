Враг нанес пять ударов по Запорожью: есть попадания по жилым домам и больнице
Киев • УНН
Российские оккупанты нанесли 5 ударов по Запорожью, попав в жилые дома и больницу. По предварительным данным есть раненые, масштабы разрушений устанавливаются.
Оккупанты совершили массированную атаку по Запорожью, есть попадания по жилым домам и больнице. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Посреди дня на Украину, на гражданских людей летят российские ракеты и КАБы! Массированная атака по Запорожью. Враг нанес 5 ударов. К сожалению, есть попадания по жилым домам и больнице", - сообщил председатель ОВА.
По словам Федорова, есть раненые, масштабы разрушений устанавливаются.
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