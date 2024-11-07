На Запорожье взрывы после предупреждения ВС ВСУ о вражеских КАБах
Киев • УНН
В Запорожской области зафиксированы взрывы, о чем сообщили местные чиновники. Перед этим ВС ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в направлении Запорожья.
В Запорожской области зафиксированы взрывы, о чем сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
"Взрывы в Запорожской области", - сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
При этом "Суспільне" отметило, что "в Запорожье раздались звуки взрывов".
Секретарь горсовета Запорожья Регина Харченко указала: "Звуки взрывов! Будьте в безопасных местах!".
ВС ВСУ предупреждали перед этим о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в направлении Запорожья.
В Запорожской области - воздушная тревога.
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