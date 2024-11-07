Над Украиной сбили 74 вражеских дрона из более 100 запущенных

россия с ночи атаковала Украину 106 беспилотниками, уничтожено 74 дронов над 11 областями, еще 25 были потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 ноября (с 21.00 6 ноября) враг нанес удар 106-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа с направлений Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - рф, ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 74-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях. 25 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины