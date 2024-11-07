Атака рф на энергетику привела к частичному обесточиванию Житомирской и Ровенской областей - Укрэнерго

В результате атаки российских БПЛА на энергообъект частично обесточены Житомирская и Ровенская области. Потребление электроэнергии снизилось на 4,1%, но сохраняется дефицит в пиковые часы.

В результате атаки российских войск на объект энергетики в Житомирской области были частично обесточены Житомирская и Ровенская области, потребление электричества сегодня утром - ниже, чем в предыдущий день, но сохраняется необходимость экономии, особенно в пиковые часы, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в четверг, пишет УНН. В результате удара российских БПЛА по энергообъекту на Житомирщине - были частично обесточены Житомирская и Ровенская области. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью - сообщили в Укрэнерго. Потребление Как указано, сегодня, 7 ноября, по состоянию на 9:30, уровень потребления был на 4,1% ниже, чем в среду, 6 ноября. Причина - установление солнечной погоды в большинстве регионов Украины, кроме северо-восточных областей, и высокая эффективность работы бытовых СЭС. «В часы максимального потребления утром и вечером - в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Пожалуйста, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 11:00 утром и с 16:00 до 21:00 в вечерние часы», - отметили в Укрэнерго. Украина импортирует электроэнергию из 5 стран: что происходит в энергосистеме