Украина импортирует электроэнергию из 5 стран: что происходит в энергосистеме
Киев • УНН
Энергосистема Украины остается сбалансированной, но нуждается в экономии в вечерние часы. Импорт электроэнергии осуществляется из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы объемом 1900 МВт*ч.
Энергосистема Украины остается сбалансированной, но требует рационального использования электроэнергии в вечерние часы, импорт электроэнергии осуществляется из 5 стран, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
Детали
«Энергосистема пока остается сбалансированной, повреждения инфраструктуры затрудняют ее функционирование. Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время с 17:00 до 22:00. Это помогает поддерживать систему в стабильном состоянии», - указали в Минэнерго.
Как отмечается, за прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 26 011 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.18 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 1900 МВт*ч и мощностью 304 МВт.