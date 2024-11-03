Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд
Киев • УНН
В Музее искусств Лос-Анджелеса состоялся ежегодный гала-ужин Art+Film Gala в честь База Лурмана и Симонс Ли. Большинство звезд, включая Ким Кардашьян и Блейк Лайвли, выбрали наряды от Gucci.
В Лос-Анджелесе состоялся ежегодный гала-ужин Art + Film Gala, который посетили голливудские звезды. УНН собрало самые яркие образы селеб.
Детали
Этой ночью в Музее искусств округа Лос-Анджелес состоялся гала-ужин Art+Film Gala, который был посвящен творчеству австралийского художника База Лурмана и американской художницы Симонс Ли.
Благотворительное мероприятие имело целью собрать средства, для функционирования музея, который финансирует модный дом Gucci.
Кстати, именно поэтому большинство звезд были одеты в этот бренд.
Виктория Черетти, которая является ангелом Victoria's Secret надела платье от Gucci. Также в пользу этого бренда, оделся и Купер Кох, известный своей ролью Эрика Менендеса в сериале "Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов".
Сама же художница Симонс Ли, которая стала виновницей мероприятия также надела Gucci.
Также бренд поддержали: Кайя Гербер, Кара Делевинь, Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски
Блэк Лайвли, которая в этом году потрясла мир в фильме "Покинь, если любишь", появилась на LACMA в бриллиантовом мини-платье ручной работы с оранжевым халатом от Tamara Ralph.
На мероприятии также была Charli XCX, Анна Винтур и Сара Полсон.
Последняя, кстати, надела платье от ALTUZARRA из новой коллекции.
Напомним
В мае состоялся Met Gala 2024 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в США.