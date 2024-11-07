Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Детективы НАБУ и прокуроры САП прибегают к нарушению презумпции невиновности, о чем указано в Теневом отчете Европейской комиссии. При этом Высший антикоррупционный суд игнорирует проблему, и вместе в этой антикоррупционной триаде теряет свою независимость и объективность. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Он также акцентировал внимание, что антикоррупционные органы сливают информацию, в частности данные негласных следственных действий, контролируемым активистам, которые вместе с НАБУ и САП позорят людей еще до приговора суда.

"Прежде всего, на это должен обращать внимание ВАКС, то есть когда происходят такие события, когда назначают виновных сразу, нарушается принцип презумпции невиновности... Все происходит как в том анекдоте: "у вас дочь - проститутка, но у меня же сын, а вы идите теперь и доказывайте". Вот таким образом строится, к сожалению, работа наших антикоррупционных органов. Они сливают негласные следственные розыскные данные контролируемым антикоррупционным активистам, и они начинают позорить людей, нарушают принцип презумпции невиновности. И они, и сами антикоррупционные органы", - отметил Захаров.

По его мнению, антикоррупционные органы должны "вернуться в лоно права", а не нарушать права человека.

Еще одной проблемой правозащитник назвал избирательный подход антикоррупционеров к сумме залогов при избрании меры пресечения. В зависимости от статуса и влиятельности лица, залоги колеблются от символических до огромных сумм. Даже если лицо окажется невиновным, оно должно "заморозить" значительные средства, чтобы удовлетворить, как правило, медийные аппетиты антикоррупционеров. И хорошо, когда у лица есть средства, иногда собрать выбранные суммы просто невозможно.

Наибольшие репутационные потери, при этом, несет ВАКС, продолжает Захаров. Вместо того, чтобы быть независимым от НАБУ и САП, он все чаще подыгрывает им, искажая основы правосудия. Зависимый суд еще хуже, чем коррупционный, отмечает правозащитник.

"На мой взгляд, справедливым судом может быть только независимый суд. И даже больше, независимый суд коррупционный лучше, чем зависимый суд. Потому что зависимый суд - это расстрельная команда. Суд должен быть независим от антикоррупционных органов абсолютно. Вообще любой суд должен быть независим от следственных органов. Иначе это уже не суд", - считает Захаров.

Также он призвал омбудсмена Дмитрия Лубинца обратить внимание на систематическое нарушение прав людей при расследовании уголовных производств детективами НАБУ и прокурорами САП. В его компетенции в частности реагировать на случаи нарушения презумпции невиновности.

Контекст

Презумпция невиновности - это один из фундаментальных принципов правового государства, который предусматривает, что каждое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Однако, в своей деятельности НАБУ нередко нарушает этот принцип, публично обвиняя подозреваемых и фактически формируя общественное мнение еще до судебного разбирательства.

Это зафиксировали, в частности, и в Теневом отчете к разделу 23 "Правосудие и фундаментальные права" Отчета Европейской комиссии по Украине за 2023 год, подготовленном коалицией общественных организаций. Согласно документу, в ряде судебных дел судьи фиксировали нарушение принципа презумпции невиновности со стороны детективов НАБУ, которые в публичных комментариях и интервью фактически "назначали" фигурантов виновными.

Экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам в комментарии УНН отметил, что нарушая презумпцию невиновности, антикоррупционные органы пытаются сместить акцент о результатах своей деятельности с таких, которые ожидает общество, на промежуточные этапы следствия.

Заявления о необъективности и политической ангажированности детективов НАБУ в своих расследованиях звучали неоднократно. Однако, в последнее время они начали звучать из уст руководства бюро. Причиной этому стало то, что антикоррупционеры начали расследование против уже бывшего первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы. Он, только после того, как оказался по ту сторону следствия, признал наличие серьезных проблем в ходе расследования, которое проводят антикоррупционеры, и отметил, что в бюро сосредоточены не на установлении истины, а на достижении "внешних целей".

Существует также беспокойство относительно нарушений презумпции невиновности со стороны НАБУ и в деле против бывшего министра агрополитики Николая Сольского. В частности, Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ за заявления по этому делу, нарушающие презумпцию невиновности. Настоящей же причиной преследования Сольского там считают реформирование рынка земли в Украине.