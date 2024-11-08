"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Государственный «Ощадбанк» планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ «Гулливер», если Агентство по розыску и менеджменту активов передаст его в управление. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за работу с NPL Арсен Милютин.

Будем обращаться с взысканием на объект. Это смешно, они (АРМА - ред.) с первого дня понимали позицию государственных банков, и так ведут себя, будто позиции государственных банков не существует. Почему мы должны обращаться к кому-то? Почему они не учли это? Они при разработке документации должны были бы учесть позицию государственных банков, почему они не прописали? Почему мы должны бегать за АРМА и что-то выпрашивать? Мы будем обращаться с взысканиями на объект, вот и все. Это то, что мы говорили с самого начала, мы в мае об этом сказали, и на ВР об этом сказали, что так будет, и оно так и есть. Кто-то хочет забрать деньги государственных банков - отметил он.

Представитель «Ощадбанка» отметил, что не понимает, почему вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок «Гулливера» отдадут «непонятному управляющему».

«Такие планы есть - оставить банки без оплаты по кредиту, кому-то отдать все, что зарабатывает «Гулливер», с каким-то непонятным управляющим. А что там за условия? Они планируют 10% от выручки отправлять в бюджет за управление, а остальным управляющий может распоряжаться по своему усмотрению. Что это такое? У нас с текущим владельцем договоренность была, что 40% банки получат государственные», - указал Милютин.

По его словам, представители АРМА вообще не обращались к «Ощадбанку» с просьбой урегулировать ситуацию так, чтобы были учтены интересы государственного банка. Хотя, как отметил Милютин, в АРМА точно знают о задолженности перед государственными банками, которая намного больше, чем стоит само здание «Гулливера».

«На мой взгляд, должно было бы быть обращение агентства к «Ощадбанку» и «Укрэксимбанку», поскольку это консорциумный кредит, с запросом на то, каким образом надо определить условия конкурса на управление этим объектом. Однозначно мы бы заняли позицию, что должен выплачиваться тот кредит, согласно финансовым моделям, которые были у нас рассчитаны с ООО «ТРИ О»... Примерно мы видели так, что где-то 40% от выручки должно было направляться постоянно на выплату долга. И это было реально абсолютно. Минимум 40», - подчеркнул он.

Контекст

Накануне АРМА наконец вспомнило об интересах государственного «Ощадбанка» во время конкурса на отбор управляющего для столичного ТРЦ «Гулливер» и решило направить ему письмо с оправданиями. В частности, в агентстве заявили, что корпоративные права и денежные средства на счетах компании не передавались в управление АРМА, а выполнение кредитных обязательств зависит исключительно от заемщика.

Однако, даже в «Ощадбанке» отмечали, что у компании «ТРИ О», которая является владельцем ТРЦ, этот актив является единственным источником дохода и если его передадут новому управляющему, то она не сможет выплачивать кредит. Убытки «Ощадбанка из-за прекращения выплат по кредиту могут достичь более 20 миллиардов гривен.