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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Киев  •  УНН

11:40 • 24838 просмотра

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы относительно справедливости.

Александр Зима, занимающий должности директора юридического департамента Национального банка Украины и главы Административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, оказался в центре скандала из-за потенциального конфликта интересов. Его указания ФГВФЛ по отзыву судебных исков банка "Конкорд" против НБУ вызывают вопросы о нарушении этических и юридических норм и стали предметом уголовного производства.

Должность Александра Зимы, как директора юридического департамента Национального банка Украины (НБУ) и одновременно главы Административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), создает очевидный конфликт интересов, особенно в свете последних событий. Дело в том, что как главный юрист НБУ Зима должен был бы сосредоточиться на защите интересов банка в пределах своей компетенции, в частности, на юридической поддержке регуляторной деятельности НБУ. Вместо этого, сочетание его ролей, как должностного лица, имеющего влияние на ФГВФЛ, создало опасную ситуацию, когда он, давая указания Фонду от имени НБУ, мог действовать в собственных интересах или интересах НБУ, что и стало предметом уголовного производства.

Дело было открыто из-за письма Александра Зимы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. В документе Зима от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ. Эти иски касались отмены штрафов на сумму почти 63,5 миллиона гривен и были поданы еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации, что, по словам Елены Соседки, лишило акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

То есть вместо того, чтобы отстаивать позицию НБУ в суде, Зима, вероятно понимая, что проиграет, решил пойти более простым путем и воспользоваться своим влиянием.

По общим нормам украинского законодательства и международным стандартам, конфликт интересов возникает тогда, когда чиновник может использовать свои полномочия в одной организации, чтобы повлиять на деятельность другой, в которой он также имеет интересы. В случае с Александром Зимой конфликт интересов проявился в том, что он направил письмо от имени НБУ в ФГВФЛ с рекомендацией отозвать иски банка "Конкорд" против НБУ.

Зима как директор юрдепартамента НБУ не должен был бы предоставлять директивы или рекомендации от имени Национального банка другим государственным учреждениям, в частности, ФГВФЛ, об отзыве исков. Это может нарушать основные принципы разграничения полномочий и независимости различных институтов, ведь в своем письме он фактически использовал авторитет НБУ для влияния на Фонд, лишая акционеров "Конкорда" возможности в суде отстаивать свои права.

Подобные действия могут свидетельствовать о нарушении этических и юридических норм, а также положений о конфликте интересов в сфере государственного управления. Зима должен был воздержаться от любых вмешательств в деятельность Фонда гарантирования вкладов, особенно от указаний, которые могли повлиять на принятие решения ФГВФЛ в пользу НБУ, который подконтролен регулятору.

Привлечение к ответственности

Правозащитник Эдуард Багиров не исключает, что в действиях Зимы был конфликт интересов, но правоохранители должны доказать его вину в суде.

"Конфликт интересов есть, и должен быть доказан в рамках уголовного производства и решениями судов. Руководитель юридической структуры НБУ должен быть немедленно уволен с должности и решением суда лишен свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества", - отметил Багиров в комментарии УНН.

Юрист добавил, что если в указанном случае будет подтвержден конфликт интересов, чиновника могут привлечь к нескольким видам ответственности в зависимости от нарушений.

В частности, Зиму могут привлечь к уголовной ответственности за злоупотребление властью или служебным положением, административной ответственности, если будет установлен факт нарушения требований по предотвращению конфликта интересов.

Также главного юриста могут привлечь к дисциплинарной ответственности. В частности, соответствующий орган или административный совет ФГВФЛ, учитывая внутренние правила НБУ и ФГВФЛ, может инициировать дисциплинарное расследование в отношении должностного лица, что может привести к увольнению его с должности или применению других дисциплинарных мер.

Стоит отметить, что такие действия ставят под сомнение независимость Фонда гарантирования вкладов, ведь административный совет, который возглавляет Зима, не должен вмешиваться в процессы принятия решений дирекции Фонда, а занимается только кадровой политикой в ФГВФЛ. Фонд гарантирования вкладов создан для защиты вкладчиков и обеспечения независимой процедуры ликвидации банков, и его деятельность должна происходить без постороннего влияния, в частности, от регулятора.

Последствия такого поступка главного юриста Нацбанка могут иметь негативное влияние не только внутри Украины, но и на международной арене. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Напомним

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют допросить главного юриста НБУ, а после вручения ему уведомления о подозрении следователи вероятно будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении Зимы от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ.

Кроме того, стало известно, что соучредителей "Конкорда" Елену и Юлию Соседок признали потерпевшими в указанном уголовном производстве. По словам юристов, это означает, что следствие признало, что действия Зимы нанесли вред, и следующим шагом должно быть вручение ему уведомления о подозрении.

По словам Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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